El duro testimonio entre lágrimas de la hermana de Karol G: "Me pasan muchas cosas por la cabeza"

Verónica Giraldo se disculpó con su comunidad ya que solo quiere expresar lo que está sintiendo en estos momentos, tras convertirse en madre.

Mientras Karol G se prepara para debutar y abrir la primera noche de Festival de Viña del Mar, su hermana Verónica Giraldo, compartó con sus seguidores un complicado momento personal que atraviesa.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, en el que reveló, entre lágrimas, el dolor que lleva por dentro .

"Hola mis amores, ¿cómo están? Me muestro después de tanto tiempo. No soy de mostrarme así pero, desafortunadamente, desde hace 8 días me ha cambiado todo, todo, todo", explicó con lágrimas en los ojos.

Giraldo, que es maquilladora de varias estrellas, contó cuándo y cómo empezó toda esta angustia.

"Después de que tuve a Sofi, no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón... Y cada vez me sentía más sola, me siento sola, sabiendo que lo tengo todo. No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas. Aún sabiendo que tengo gente alrededor, me siento muy triste", agregó.

Verónica, quien también es creadora de contenido, estuvo casi un mes sin aparecer en redes, lo que llamó la atención de sus más de 641 mil seguidores en Instagram. Su actividad en la plataforma era bastante regular hasta que paró sin previo aviso. Pero ahora ha sido ella misma quien ha dado los motivos.

La hermana de Karol G se convirtió en mamá hace unos días. Durante todo el proceso de su embarazo compartió feliz los momentos vividos. Incluso, tras el nacimiento de la pequeña, mostró una preciosa foto con la cantante y su otra hermana, Jessica.

Hablar abiertamente de su estado tras dar a luz generó la reacción de muchos de sus seguidores, quienes la llenaron de comentarios comprensivos y motivadores. "Busca ayuda, puedes con esto y con más", "Lo bueno es que pasa, todo pasa", y "Todo es una fase y es temporal", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.