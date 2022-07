Eduardo Fuentes recordó la muerte de su madre en "De tú a tú": "El cáncer es un malnacido"

"El cáncer es un malnacido, no mide nada, y ese tipo de cáncer son sumamente agresivos", aseguró el comunicador en un nuevo capítulo del programa "De tú a tú".

El animador Eduardo Fuentes fue el invitado de la semana en una nueva edición del programa "De tú a tú", estelar de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo.

El animador habló de sus inicios en la TV, el nacimiento de su hija Alma y tocó un tema muy delicado para él, l a muerte de su madre producto de un cáncer.

“Yo estaba en cuarto medio. Ella manifestó un dolor, pero lo que nos sabíamos en esos minutos, es que ese dolor lo tenía hace bastante tiempo. Era dolor estomacal, cáncer de páncreas”, recordó.

Sobre cómo avanzó la enfermedad, el animador comentó que el deterioro del cáncer se había ensañado con su madre. "Veía a mi mamá muy distinta a como era, a como yo la había dejado. El cáncer es un malnacido , no mide nada, y ese tipo de cáncer son sumamente agresivos", aseguró.

Eduardo Fuentes contó que nunca se despidió formalmente de ella. "Simplemente le decía que la amaba", afirmó.

En relación a cómo se enteró de la muerte de su madre, el comunicador contó que cuando terminó el horario de visita en el hospital ese día, "recuerdo que me largué a llorar en el pasillo, me tiré en el piso a llorar".

"Me fui a mi casa y uno de mis vecinos me golpea la puerta y me dice que mi mamá había fallecido", reveló.