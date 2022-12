Liberan emotivo trailer de "Guardians of the Galaxy Vol. 3": Será el fin de la trilogía

En el avance de casi dos minutos se ve a los guardianes enfrentando una nueva etapa tras Thanos y la separación con Gamora.

Marvel liberó el esperado y emotivo primer avance de la película que terminará con la trilogía de "Guardians of the Galaxy" dirigidas por James Gunn y que presentará a un nuevo personaje: Adam Warlock (Will Poulter).

En el avance de casi dos minutos se ve a los guardianes enfrentando una nueva etapa tras Thanos y la separación con Gamora (Zoe Zaldaña), quien recordemos no es la misma de las primeras dos entregan sino que se trata de una Gamora de otra línea de tiempo.

Además se da a entender que se presentará un poco más de la vida de Rocket, quien en un momento marca la parte más emotiva del trailer al decir: "Volaremos todos juntos por última vez hacia el eterno y hermoso cielo".

Con respecto a los nuevos personajes, Warlock fue nombrado en una de las escenas postcréditos, donde se ve a una derrotada Ayesha (Elizabeth Debicki) a punto de presentar a su nueva creación al Consejo: "Más poderoso, más hermoso y con más capacidad de destruir a los Guardianes de la Galaxia. Creo que lo llamaré Adam".

Si bien aún no hay certezas sobre qué papel jugará Warlock en la trama de Marvel, se conocieron las primeras imágenes de Poulter interpresendo al personaje.