[EN VIVO] Sigue aquí el streaming de Lollapalooza: Foo Fighters y Martin Garrix encabezan primer día

Luego de dos años postergados por la pandemia del coronavirus, este viernes arrancó la décima versión del festival de música.

Este 18 de marzo del 2022 arrancó oficialmente la décima versión del Lollapalooza Chile.

Luego de dos años postergados por la pandemia del coronavirus, el festival de música retomó sus ya tradicionales presentaciones.

El evento cuenta con varias particularidades y, al margen de las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia, se trata de su cambio de locación , dado que pasó del Parque O'Higgins al Parque Bicentenario de Cerrillos.

El festival de música se extenderá hasta este domingo 20 de marzo.

Lollapalooza Chile 2022:Todo lo que necesitas saber para asistir al festival

Para este lunes están agendadas las presentaciones de Jhay Cortez, Kaytranda, Cultura Profética, Idles, Justin Quiles, Alexisonfire, Alessia Cara, Remi Wolf, The Wombats, Channel Tres, Marky Ramone, Trueno, PAblo Vittar, Fernando Milagros, Totó La Momposina, Saiki, Camila Moreno, Polima Westcoast & Galee Galee, Harry Nach, Flor de Rap, Paula Cendejas, Kiddtetoon, Francisco Victoria, Rootz Hi-Fi, Dulce y Agraz, Delic, The Alive, Bocho, Temple Agents, Antónima, Los Fi, Banda Porota, Cuenta Cartón y School of Rock.

Sin embargo, los platos fuertes de la jornada son Foo Fighters y Martin Garrix.

Sigue en vivo la transmisión del Lollapalooza Chile:

Para poder seguir el desarrollo del Lollapalooza Chile debes ingresar a vtreslollacl.cl, donde están disponibles dos canales para poder visualizar los distintos escenarios.