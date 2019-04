Paloma Mami no es la única: Las otras cantantes que tienen hermanas exitosas en Instagram

No salen en ningún programa de televisión ni son rostros de grandes marcas, pero lo que sí tienen en común es que son hermanos de un cantante nacional y tienen miles de seguidores en Instagram.

Pero lejos de haber conseguido una fama “rebote” por parte de sus hermanos, ellos se han destacado en diversas áreas, haciéndose conocidos rápidamente en redes sociales.

En el caso de Sofía Castillo, la hermana de la destacada cantante nacional, Paloma Mami, se dedica a maquillar a los famosos, incluida a la intérprete de “No te enamores”, a quien acompaña en todos sus shows.

Además, la joven de 21 años ha contado en diversos medios su potente historia de vida, revelando detalles de cómo pudo superar un extraño cáncer y la amputación de una de sus piernas.

Castillo ya cuenta con más de 213 mil seguidores, quienes día a día le mandan mensajes de cariño y le piden tips de maquillaje.

La orfebre hemana de Denise Rosenthal

Si has mirado en detalle los accesorios de Denise Rosenthal y te has enamorado, aquí te contamos que la mente creativa que hay detrás no es ni más ni menos que su hermana, Valentina Rosenthal.

La orfebre no tiende a subir muchas capturas de ella en Instagram pero sí publica diariamente algunas de sus coloridas creaciones, sumando más de 49 mil fanáticos en la app de fotos.

Pero la intérprete de “Cambio de piel” no es la única que ha lucido sus hermosos diseños, sino que diversos rostros nacionales como Mariana Di Girolamo, Juanita Ringeling y Allison Mandel.

Valeria Zicavo y el vestuario de "La Moral Distraída"

Al parecer todo queda en familia, porque la hermana de Camilo Zicavo, cantante de Moral Distraída y novio de Denise Rosenthal, también trabaja con la ex actriz de Amango.

Valeria Zicavo es diseñadora de vestuario y está a cargo de todos los looks de la artista nacional y de la banda de Camilo y su otro hermano Abel.

Además, la joven de 26 años tiene un emprendimiento de lencería que se dirige a todo tipo de público femenino.

El hermano de Camila Gallardo que cantó en Movistar Arena

Camila Gallardo también tiene un hermano que se luce en redes sociales y que hoy cuenta con más de 28 mil seguidores en Instagram.

De acuerdo a lo publicado en redes sociales, el joven de 19 años tiene una cercana relación con su hermana mayor, con quien incluso compartieron escenario en su segundo show del Movistar Arena.

Las mil caras de Solange Bustamante

Por último, la hermana de Mon Laferte también se une a la lista de los hermanos de cantantes nacionales.

Con más de 13 mil seguidores, Solange Bustamante ha logrado hacerse de un grupo de fanáticos por sus imitaciones a Lady Gaga y Amy Winhouse.

Como ha demostrado en su app de fotos, la intérprete de “Amárrame” y Solange comparten la pasión por la música, el teatro y los escenarios.