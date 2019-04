El final de "Game of thrones" está oculto en una playlist de Spotify.

Suena extraño, pero así lo expresaron los showrunners de la serie de HBO, David Benioff y D.B. Weiss.

Los creadores de la ficción de época fantástica —basada en los libros de George R. R. Martin— publicaron una compilación llamada "The End Is Coming" en la plataforma de streaming, con música de Kanye West, Neil Young y U2, entre otros.

Son 50 temas que, de acuerdo a la dupla, esconde el desenlace de la octava temporada y final de "Game of thrones".

"La respuesta al final está oculta al cien por cien en las opciones de la lista de reproducción. Nadie nos creerá, pero es verdad", dijeron a For the Record.

Puedes acceder al listado "The End is Coming" haciendo click aquí.

Daenerys Targaryen, personaje de "Game of thrones" interpretado por Emilia Clarke Reproducción

Durante esta semana, además, se confirmó la realización de un nuevo álbum inspirado en la serie llamado "For the throne". El trabajo incluirá a artistas como Rosalía, The Weeknd, Travis Scott y The National, entre varios otros.

El ciclo definitivo de "Game of thrones" se estrena este domingo 14 de abril.