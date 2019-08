[FOTO] Escote de Jennifer Lopez causa revuelo en su visita al Muro de los Lamentos en Jerusalén

Sin importar las cámaras y los fanáticos, Jennifer Lopez visitó este viernes la Ciudad Vieja de Jerusalén como una turista más cautivada por la antigua capital de Israel.

La cantante llegó al lugar luego de que este jueves se presentara ante casi 60 mil personas en el Parque Hayarkon de Tel Aviv, consignó Daily Mail.

JLo caminó por las calles de la ciudad, visitó la iglesia del Santo Sepulcro y se dirigió hacia el Muro de los Lamentos, donde oró por varios minutos en medio de las decenas de personas que se juntaron a su alrededor.

Sin embargo, la también actriz causó un gran revuelo al aparecer vestida con una camisa blanca desabotonada, lo que la hacía lucir un gran escote dejando ver parte de su ropa interior.

La intérprete de "If You Had My Love" fue vista con su hija Emme, de 11 años, una de las hijas de Alex Rodríguez, su manager Benny Medina, su hermana Lynda López, así como con varios guardaespaldas a su alrededor que estaban armados. Asimismo, también la acompañaron su hijo Max, de 11 años, y su novio, el beisbolista Alex Rodriguez.

Antes de su show en Tel Aviv, la cantante fue acusada de elegir bandos en el prolongado conflicto de Medio Oriente y de ignorar a Palestina. De todas formas, se presentó y lució impecable durante todo el concierto.

Su manager, Benny Medina, dijo: "No había nada que nos impidiera estar en Israel. Es realmente simple: 'Tel Aviv e Israel merecen a Jennifer López, y Jennifer López merece a Israel'", dijo.