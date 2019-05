Game of Thrones: Ese spin-off que quedaste esperando tras el final nunca ocurrirá

Sólo días duró la ilusión de millones de fanáticos de Game of Thrones que esperaban que tras el impactante final de la serie, se retomara la historia de Arya Stark en una serie derivada o spin-off. Eso no ocurrirá.

EL ARTICULO TIENE SPOILERS, SIGUE LEYENDO BAJO TU RESPONSABILIDAD

Maisie Williams es Arya Stark en "Game of thrones" HBO

Luego de coronar a su hermano Bran como rey de Los Seis Reinos (el Norte se separó bajo la tutela de Sansa), la gran heroína de la Batalla de Invernalia coge un barco y se va a navegar con el objetivo de ver qué hay más al poniente del reino. De ahí que surgiera el ánimo de conocer sus nuevas aventuras en una nueva serie.

En una entrevista con The Hollywood Reporter el presidente de programación de HBO, Casey Bloys echó por tierra cualquier posibilidad cuando le consultaron sobre si era posible que una de las series del universo de Canción de Hielo y Fuego que prepara la cadena sea una secuela sobre Arya. "No, no, no, no. Quiero que -este show "Game of Thrones" de Daniel (Weiss) y David (Benioff)- sea su propia cosa. No quiero tomar personajes de su mundo que ellos construyeron hermosamente y ponerlos en otro mundo que otra persona creará", explicó.

"No estoy tratando de hacer el mismo programa otra vez", agregó al explicar que el universo de los libros de George R. R. Martin "es masivo, hay muchas formas de entrar. Es por eso que intentamos hacer cosas que se sienten distintas".

"En este momento, una secuela o la recopilación de cualquiera de los personajes no tiene sentido para nosotros", aclaró por si quedaban dudas.

En la actualidad HBO prepara varios proyectos vinculados con la franquicia. El que estaría más avanzado sería uno que aparentemente se llamará "Bloodmoon" (Luna de Sangre) y contará "la caída del mundo desde la época dorada de la Era de los Héroes hasta su hora más oscura".

Es decir, allí veríamos el origen de los Caminantes Blancos y la batalla entre los primeros humanos de la tierra contra los Niños del Bosque mucho antes que los Stark y el resto de las casas habitaran Poniente.