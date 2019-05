Brandy: El can que fue premiado en Cannes por su destacado rol en "Once Upon a Time in Hollywood"

Brandy, la mascota de Brad Pitt en "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, fue recompensada este viernes con la Palm Dog como mejor intérprete canino en el Festival de Cannes.

"Dedico este premio a mi formidable actriz Brandy", reaccionó Tarantino al recibir el premio en una ceremonia en la playa de La Croisette.

"La película marcó especialmente al jurado gracias a la actuación formidable del pitbull Brandy", subrayó Toby Rose, creador de la recompensa en 2001.

En "Once Upon a Time in Hollywood", Brandy desempeña un papel crucial en el desarrollo de la película, además de comportarse como una fiel compañera de Pitt, cuyo personaje trabaja como doble en la industria del cine y malvive en una caravana.