[VIDEO] Tonka Tomicic revela adicción a videojuego y cuenta cómo la superó

En una nueva transmisión de Bienvenidos, los panelistas comenzaron a relatar cómo enfrentaron la adicción de sus hijos por los videojuegos.

Sin embargo, estas plataformas no solo producen cierta obsesión en los niños, también en los más adultos, quienes lo ven como una entretenida opción para pasar un divertido momento.

Así lo declaró Tonka Tomicic, quien reconoció haber estado obsesionada con el famoso juego Candy Crush.

Incluso, contó que se dió cuenta de su adicción cuando se encontraba en una instancia social y no pudo contener sus ganas de jugar.

“Yo me di cuenta que estaba adicta al Candy Crush en una comida. Estaba un poco aburrida y saqué el teléfono y me puse a jugar”, señaló la animadora. “De verdad me pasó eso y de repente dije no, no puede ser, estoy mal, tengo una adiccón”, agregó.

Pero la conductora del espacio matinal se percató que su conducta no era la adecuada y prefirió tomar cartas en el asunto.

“¿Pero saben lo que hice? lo eliminé, porque´me di cuenta que estaba en una adicción y dije no, no puede ser, en una comida sacar escondida para empezar a sacar el Candy Crush”, explicó Tomicic.

A pesar que el juego la divertía mucho, reconoció que después que lo eliminó de su celular no lo extrañó. “Un día me faltó y después chao”, concluyó la animadora.

Revisa el video de sus declaraciones aquí.