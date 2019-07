Ex marido de Amy Winehouse inicia demanda para pedir parte de la fortuna de la fallecida cantante

Una noticia que hizo enojar a gran parte de los fanáticos de la fallecida cantante Amy Winehouse es que su ex marido, Blake Fielder-Civil, inició una demanda para recibir parte de la fortuna de la fallecida artista británica.

En total, el ex esposo de la compositora inglesa exige cerca de un millón de libras (unos $850 millones) de sus riquezas.

El 23 de julio de 2011, cuando Winehouse falleció tras una intoxicación por alcohol, la herencia de la cantante alcanzaba aproximadamente tres millones de libras, sin dejar testamento. Se presume que esta cifra ha incrementado por el derecho de autor de sus canciones.

"No se merece nada", aseguraron fuentes de la familia de la artista sobre su ex marido al medio The Sun. Según los abogados de Fielder-Civil su petición es válida, pues durante seis años fue la pareja de la cantante.

Blake Fielder-Civil estuvo casado con Winehouse durante dos años. En 2013, confesó que fue él quien introdujo a la cantante al mundo de la heroína.