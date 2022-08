"Vomitaba hasta 35 veces al día": Ex Miss Universo relata humillaciones sufridas de parte de Trump

Alicia Machado contó que tras un episodio con el ex mandatario estadounidense "fui bulímica y anoréxica de las de verdad".

La ex Miss Universo, Alicia Machado, acusó que fue víctima de humillaciones de parte del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante fines de la década de los '90.

"Vivir en manos de Trump es algo que nunca olvidaré. Así como lo ves en los meetings, así actúa y a veces en la intimidad es peor. Es una persona que descalifica a la gente. Ahorita que soy una mujer madura, miro al pasado y me veo con mucha ternura. Yo solo me defendí de lo que podía defenderme", manifestó, según recogió Milenio.

Junto con ello, afirmó que Trump le lanzó sobrenombres despectivos hacia su persona en medio de encuentros en Estados Unidos y la obligó a hacer ejercicio frente a periodistas de todo el mundo.

"Nunca supe a qué me llevaban, no sabía lo que yo estaba haciendo ahí. Yo regresé de Asia y él comenzó a decirme cosas... me llamaba 'máquina de tragar comida', 'Ms. Peggy', cosas así, en televisión abierta".

Según contó, Machado estaba con un poco de sobrepeso, por lo que deseaba acudir a un nutriólogo. Al día siguiente, fue contactada para señalarle que tenía que ir a Nueva York a encontrarse con un profesional.

Sin embargo, esa jornada comenzó con decenas de periodistas y Trump esperándola. "Me dejaron en el Hotel del Mónico, en la quinta avenida, me avisaron que iríamos al gimnasio, pero cuando llego, me metieron en un cuartito y ahí me dijeron que afuera estaba Trump y mucha prensa para hacer unas notas. Yo en seguida dije que no, no quería hacer eso delante de todos. Cuando salí vi que eran más de 80 periodistas de todo el mundo. Fui como su ratón de laboratorio , yo solo me reía porque no podía hacer más".

"Estuve en la bicicleta y le dije ‘no quiero hacer eso’ y me respondió ‘pues no me importa porque estoy pagando por esto’. A partir de ahí empecé a vomitar, vomitaba 35 veces al día . Yo fui bulímica y anoréxica de las de verdad", relató Alicia Machado.

En esa línea, apuntó que Trump ha sido el único hombre con el que ha experimentado el miedo, aunque descartó que haya sido víctima de un ataque sexual.

"Le tenía mucho miedo, no podía verlo a la cara. Nunca en mi vida, un hombre me había hecho sentir con tanto temor. En ese momento yo nunca había pasado por eso, una no se da cuenta porque no sabe identificar el abuso. Fui abusada psicológicamente solamente, gracias a Dios, porque yo ponía sillas en la puerta para que nadie se metiera", complementó la ex reina de belleza.