Florence Pugh arremetió contra los hombres "vulgares" que la atacaron por usar vestido transparente

La actriz de "Black Widow" se ha visto envuelta en un aluvión de críticas a su cuerpo en redes sociales tras lucir un vestido transparente de Valentino.

Hace un par de días la casa de alta costura Valentino realizó un desfile en Roma (Italia) para presentar su colección otoño-invierno 2022. Entre las invitadas estuvo la actriz británica Florence Pugh (26), quien recibió una ola de críticas por su atuendo.

Pugh usó un vestido fucsia de la mencionada casa de modas, semitransparente en el torso, lo que a algunas personas en redes sociales les pareció de mal gusto. Incluso, criticaron su cuerpo e hicieron comentarios vulgares.

Los mensajes, fueron dejados en una publicación que la actriz compartió del evento, compuesta por una serie de fotografías: "Técnicamente, ¿están cubiertos, no?", fue el texto que puso junto a las instantáneas.

Cansada de leer todos los mensajes negativos, Florence subió otra publicación con más fotografías con el ya famoso vestido y siendo la última de este nuevo posteo una en la que se cubre los pezones.

Pero lo llamativo de esta nueva publicación no fueron las imágenes, sino que el contundente texto que la protagonista de "Mujercitas", "Lady Macbeth" y "Black Widow" escribió y en el que dejó claro desde el principio que iba a dar que hablar.

"Una cosa, cuando me puse este increíble vestido de Valentino sabía que no había forma de que no hubiese comentarios al respecto. Ya fueran negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Estaba emocionada por usarlo, no estaba nerviosa. No lo estaba antes, durante o incluso después", comenzó diciendo.

"Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, en público, con orgullo, para que todos lo vean", lamentó la estrella.

"No es la primera vez y ciertamente no será la última vez que una mujer escucha qué tiene de malo su cuerpo de parte de una multitud de extraños, lo que es preocupante es lo vulgares que pueden ser algunos hombres", agregó.

En la misma publicación aclaró que lo que diga la gente sobre su cuerpo la tiene sin cuidado, no así cuando era una adolescente.

"Afortunadamente, he aceptado las complejidades de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz con todos los defectos que no podía soportar mirar cuando tenía 14 años. Muchos de ustedes querían decirme agresivamente cuán decepcionados estaban por mis pechos diminutos o que debería avergonzarme por tener un pecho plano", expresó.

La estrella además aprovechó de enviar un contundente mensaje sobre la industria del entretenimiento y las exigencias que ponen en cuanto al físico de las mujeres.

"Estoy muy agradecida de haber crecido en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Fuimos criadas para encontrar poder en los pliegues de nuestro cuerpo. Para hacer ruido y conseguir estar cómodas. Siempre ha sido mi misión en esta industria decir ‘a la mierda’ cada vez que alguien espera que mi cuerpo se transforme en una opinión sobre lo que es sexy o sexualmente atractivo", explicó.

"Me puse ese vestido porque sé lo que hago. Si abusar públicamente de las mujeres en voz alta en 2022 es tan fácil para ti, entonces la respuesta es que eres tú quien no sabe lo que hace. Madura, respeta a las personas. Respeta los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos. La vida será mucho más fácil, lo prometo. Y todo por dos bonitos pezones", concluyó.