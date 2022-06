Forbidden Door: Cartelera, cuándo y dónde ver el PPV de lucha libre entre AEW y NJPW

El evento se realizará en Chicago y contará con grandes exponentes del wrestling de ambas compañías.

Este domingo 26 de junio está marcado en el calendario de los fanáticos de la lucha libre profesional: All Elite Wrestling y New Japan Pro Wrestling animarán un evento con algunos de sus mejores exponentes.

"Forbidden Door" ("Puerta Prohibida") se realizará en el United Center de Chicago, que tiene una capacidad para 23 mil 500 espectadores.

Tanto la compañía estadounidense como la japonesa pondrán a disposición del espectáculo a algunos de sus mejores hombres: Jon Moxley, Chris Jericho, Sting, Will Ospreay, Adam Cole, Kazuchika Okada, "Hangman" Page, Miro, Malakai Black, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi.

Una de las luchas más esperadas será la que protagonizarán Moxley y Tanahashi por el título interino de AEW. El campeonato pertenecía a uno de los peleadores más famosos del mundo: CM Punk. Sin embargo, una lesión lo apartó del evento que, además, se desarrollará en su ciudad natal.

Cartelera AEW x NJPW Forbidden Door 2022

Campeonato Mundial Interino de AEW: Jon Moxley vs Hiroshi Tanahashi

Campeonato Mundial Femenino de AEW: Thunder Rosa (c) vs Toni Storm

Campeonato Peso Pesado de los Estados Unidos de la IWGP: Will Ospreay (c) vs Orange Cassidy

Campeonato Atlántico de AEW: PAC vs Miro vs Malakai Black vs Clark Connors

Jericho Appreciation Society y Minoru Suzuki vs Eddie Kingston, Wheeler Yuta y Shota Umino.

Campeonato Mundial en Parejas de ROH y Campeonato en Parejas de la IWGP: FTR (c-ROH) vs United Empire (c-IWGP) vs Roppongi Vice

Campeonato Mundial Peso Pesado de la IWGP: Jay White (c) vs "Hangman" Adam Page vs Adam Cole vs Kazuchika Okada

Zack Sabre Jr vs Luchador por anunciar -Bryan Danielson anuncirá al oponente sorpresa-.

Bullet Club (El Phantasmo & Hikuleo) y The Young Bucks vs Dudes With Attitudes, Shingo Takagi & Hiromu Takahashi.

The Buy in: Max Caster y Gunn Club vs The DKC, Kevin Knight, Alex Coughlin y Yuya Uemura.

Horario y dónde ver AEW x NJPW Forbidden Doow 2022

El evento se realizará este domingo 26 de junio a las 19 horas de Chile y contará con 10 combates.

La transmisión correrá por cuenta de la app de pago FITE. Ningún canal del territorio nacional emitirá el evento en vivo.