[FOTO] India: Incautan más de 550 aves en diminutas jaulas para su contrabando

Nueve personas arrestadas fue el saldo de un operativo del cuidado de vida silvestre en la ciudad de Calcuta en la India, luego que autoridades locales incautaran cerca de 550 aves protegidas en pésimas condiciones destinadas a su venta ilegal.

Ciento de pájaros junto a sus polluelos recién nacidos se encontraban en diminutas jaulas, entre las que destacan principalmente periquitos.

