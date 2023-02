[FOTO y VIDEO] Rescatan a un gato tatuado desde una cárcel de México

El felino sin pelo convivía con los prisioneros de la cárcel Cereso 3 y es parte de una investigación criminal en contra de bandas locales, por lo que no puede ser adoptado.

Las autoridades mexicanas rescataron a un gatito con dos tatuajes del interior de una cárcel en Ciudad de Juárez, el que es parte de una investigación del Estado ante su posible conexión con grupos criminales.

Se trata de un gato esfinge rescatado de la cárcel Cereso 3, el que fue trasladado hasta el Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio de Juárez (RAMM) para recibir cuidados y tratamientos ante posibles problemas a la piel.

Giselle Rubio, veterinaria del centro de rescate y actual cuidadora del gato sin pelo comentó que “se nos hace muy extraño que él sea muy amoroso a pesar de que viene de personas del Cereso , pensábamos que a lo mejor iba a ser más agresivo pero no, es muy amigable. Con otros animales no es nada social, por eso lo tenemos solo, pero con las personas es muy dócil”.

El felino tiene dos tatuajes en su lado izquierdo, uno de ellos parece un pergamino, mientras que el otro tiene un águila rodeada por la frase “hecho en México”, una imagen asociada a las bandas criminales que operan en Ciudad de Juárez.

“No está en adopción, eso es algo que debemos aclarar, el gatito no está en adopción. Está en resguardo porque forma parte de una investigación del Gobierno del Estado , entonces no se va en adopción”, agregó, detallando que “se queda aquí y se le dan los tratamientos adecuados para evitar infecciones. Es un animalito que tiene poca piel (pelaje) así que se le da las condiciones adecuadas conforme a su raza”.