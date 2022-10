"Fui a trabajar abortando": Fernanda Hansen recordó sus dolorosas pérdidas en dos embarazos

La periodista fue parte del grupo de mujeres que impulsó la Ley Dominga, promulgada en 2021.

La periodista Fernanda Hansen se refirió a uno de los momentos más difíciles de sus vidas: las dos pérdidas de embarazos que sufrió .

En el programa La Divina Comida de CHV, Hansen entregó detalles de los duros momentos que vivió con esas experiencias "Fui a trabajar abortando... me acuerdo que perdí a la Alma y me tomé cinco días, porque era buena onda mi jefa, pero en realidad si me preguntas, me hubiera quedado seis meses en mi casa", dijo.

La comunicadora precisó que estos episodios la llevó a la meditación, una práctica que le ha hecho muy bien y también, a luchar para que la ley establezca un margo regulatorio para las madres que sufren de una muerte gestacional o perinatal de un hijo o hija, lo que terminó en la promulgación en septiembre de 2021 de la Ley Dominga.

"Esto de ser ‘conocida’ me abrió puertas para llevar el tema al matinal, dar entrevistas, ahí cobra sentido esto que yo no entendía, por qué mi intimidad, mi vida, muchas veces se vio tan manipulada, agarró sentido, porque cuando uno cede la intimidad, cede la vida con un fin con un propósito por lo menos para mí la regalo hoy y siempre", sostuvo.