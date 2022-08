Gissella Gallardo habla de su separación con Pinilla: "Acepté que las cosas no funcionaron"

"A Mauricio le tengo un gran cariño y ambos estamos poniendo de nuestra parte para ser los mejores padres para nuestros niños", aseguró la periodista.

A comienzos de abril de este año, Mauricio Pinilla puso fin a los rumores y confirmó su quiebre matrimonio con Gissella Gallardo tras 20 años de relación.

través de su cuenta de Instagram, Pinilla subió una storie confirmando el término de la relación con Gallardo. "Ante los rumores que circulan en los medios quiero aclarar que efectivamente junto a Gissella hemos decidido separar nuestros caminos", comenzó diciendo el ex jugador de la "U".

Además, aprovechó la instancia para descartar que una infidelidad haya generado el quiebre. "También aclarar que no existen terceros involucrados en nuestra decisión", afirmó.

Y añadió: "Sólo pedimos respeto por nuestros hijos y el amor que tantos años mantuvo en pie nuestros sueños".

A cinco meses de este quiebre, Gissella Gallardo conversó con LUN sobre su separación, la que ha llevado con mucha madurez.

"Después de tantos años acompañada, desde los 21 específicamente, uno va madurando y siento que una separación no te destroza tanto como a los 20, más aún cuando tienes la tranquilidad de que hiciste todo bien: Amaste, fuiste fiel, acompañaste, vibraste con sus éxitos y fuiste su hombro en las derrotas", contó.

"Estoy en paz conmigo. Acepté que las cosas no funcionaron , y eso, de alguna forma, te deja en armonía contigo. Y hoy sólo quiero tranquilidad y enfocarme en las cosas importantes de mi vida", indicó.

La influencer cuenta que "lo más duro fue vivir la separación y una enfermedad de alguien tan amado como mi papá (tiene cáncer) al mismo tiempo. La verdad es que fue rudo. Aún no me siento 100% bien todos los días, por el tema de mi papito, pero uno tiene que seguir, sobre todo por mis niños. Como digo yo: hay días buenos y días malos. Pero en general hoy son más buenos que malos.

"Sigo siendo la misma y creo que moriré siendo igual. Claro que los años te dan muchísima experiencia, pero sigo creyendo en la gente, sigo con mi inocencia, mi bondad y muchas de mis virtudes, hay cosas que jamás cambiaré", agregó.

En relación con los cambios en su hogar y en su vida al estar soltera, Gissella comentó que "siempre he sido la que maneja mi casa, donde haya vivido. Entonces eso jamás lo he perdido. Sí he recuperado el tiempo con amigos, trato de ir al gimnasio también cuando puedo. Por una parte volví a ser dueña de mis tiempos y aprender a tener mis momentos sola, que no significa que me guste la soledad, sino que valoro el llegar a mi casa y sentir esa tranquilidad sin ruido, aunque sea un ratito. Disfruto y valoro cosas que antes no tenía".

"Hoy no tengo tiempo para nada más que mis niños y mi papá. Me levanto a dejarlos al colegio y hay veces en que vuelvo a las nueve de la noche a almorzar. Trato de ver a mi papá todos los días, cosa que antes uno hacía el fin de semana, o algún día a la semana. Hoy tengo la necesidad de estar con él, aunque pase a darle un beso cada día. Lo acompaño a sus quimioterapias, hablo con los doctores y veo todo lo que implica esta enfermedad", contó.

"Estoy agotada física y emocionalmente, pero trato de pasarla bien. Ya habrá tiempo más adelante para descansar", afirmó.

Gissella también contó que mantiene una excelente relación la familia de Mauricio, lazo que no pretende terminar. Incluso, está trabajando en un proyecto en común con el ex futbolista.

"Creo que hay lazos familiares imposibles de quebrar. Yo adoro a sus papás y sus hermanas, para mí son parte de mi familia y lo serán siempre. Sobre todo porque con mis cuñadas tengo una amistad, y mientras no incomodemos a nadie, lo seguiremos siendo", indicó.

" A Mauricio le tengo un gran cariño y ambos estamos poniendo de nuestra parte para ser los mejores padres para nuestros niños", aseguró.

"Antes de mi quiebre matrimonial le insistía a Mauricio que le diera la oportunidad a algo nuevo. Este es un proyecto en conjunto y me hace muy feliz poder acompañarlo y que me haya elegido para ser parte de él, pero no puedo adelantar nada todavía", finalizó.