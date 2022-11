Gloria Simonetti habla de relación que tuvo con pareja 27 años menor

"Al principio, indudablemente, era difícil salir porque nos miraban con cara de sorprendidos. Verme con una persona más joven era como llamativo", indicó la cantante en "Socios de la Parilla".

La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo de "Socios de la Parilla", en donde Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibieron como invitados a los cantantes Gloria Simonetti y José Alfredo Fuentes.

Los artistas repasaron sus más de 55 años de amistad, y contaron algunas anécdotas de su vida.

Fue durante la sección "Seamos Claros", donde Gloria comentó que finalizó la relación que mantuvo durante seis años con un hombre 27 años menor que ella .

"Hasta hace un año y medio estuve en pareja. Fueron seis años de pareja con una persona con la que somos muy amigos y al que quiero mucho", afirmó.

Consultada por Jorge Zabaleta sobre cómo fue este pololeo, ella manifestó que "esa relación fue fantástica".

Sobre los prejuicios por la diferencia de edad que tuvieron que enfrentar por parte de la gente, la cantante afirmó que "la sociedad me viene dando un poco lo mismo a esta altura del partido".

"Si yo voy a vivir lo que me queda de tiempo pensando en lo que piensa el otro de mí, no. Lo que me queda, lo voy a vivir", agregó.

"Al principio, indudablemente, era difícil salir porque nos miraban con cara de sorprendidos", afirmó.

"Primero, yo nunca he ventilado mucho las cosas privadas. Entonces, verme con una persona más joven era como llamativo. Eso como que me costó. Después, nos daba absolutamente lo mismo".

"Fue una relación fantástica. Tuvimos mucha química. Él es un tipo maravilloso. Tengo los mejores recuerdos de Javier", manifestó.

Finalmente, Gloria se refirió a los motivos del término de su relación.

"Yo creo que fue un poco pandemia. Entre que estábamos todos medios arrebatados con el tema, se fue diluyendo la cosa. Pero todo muy feliz, seguimos siendo amigos", finalizó.