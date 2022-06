GoFundMe elimina falsa campaña de recaudación de un millón de dólares para Amber Heard

La campaña aseguraba que el dinero se usaría para pagar parte de lo que la actriz debe traspasar a Johnny Depp tras el fin del juicio de difamación.

La plataforma GoFundMe eliminó una falsa campaña de recaudación de fondos que iría en ayuda de la actriz estadounidense Amber Heard y que buscaba conseguir la cifra de un millón de dólares (más de 811 millones de pesos chilenos) .

Según indicó TMZ, una mujer llamada Kimberly Moore creó la campaña luego de mostrarse molesta por el dictamen del juicio de difamación que enfrentó a la actriz con su ex esposo, el también actor Johnny Depp. Allí, el tribunal ordenó que Heard debía pagar al ex protagonista de "Piratas del Caribe" 10 millones de dólares compensatorios por daños y otros 5 millones por daños punitivos , dinero que según la abogada de la artista, esta no tenía.

"Creo que Amber y las redes sociales protegieron al abusador. El juicio excede su patrimonio neto. Es muy triste que él haya podido salirse con la suya con el abuso. El juicio fomenta ese abuso. Si puede, ayúdela", decía la publicación, que aseguraba tener contacto directo con el equipo legal de Heard.

No obstante, un vocero de GoFundMe desmintió esta información y bajaron la petición por un eventual fraude. Incluso, aseguraron que están en búsqueda de otras cuentas falsas que fueron creadas con propósitos similares.

La "principal prioridad de GoFundMe es mantener segura a nuestra comunidad y proteger la generosidad de nuestros donantes", explicaron desde GoFundMe.