Guionista de "Élite" realizó una crítica velada a "The Last of Us" y le respondieron con memes

Jaime Vaca es el jefe de los escritores de la serie de Netflix y quiso hacer un chiste con el drama protagonizado por Pedro Pascal, pero no salió tan bien.

Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la serie "The Last of Us" se ha transformado en uno de los sucesos culturales del año y cada domingo sus capítulos se comentan con una fuerza que quizás no veíamos desde "Game of Thrones". Sin embargo, parece no gustarle a todo el mundo.

El título “The Last of Us” se refiere a los que aguantéis viéndola — Jaime Vaca 🇪🇸🏳️‍🌈 (@jaimevaquin) February 20, 2023

El guionista Jaime Vaca, que es uno de los jefes del equipo detrás de la serie adolescente "Élite" publicó un tuit contra la producción de HBO que se viralizó rápidamente por su ironía.

"El título 'The Last of Us' se refiere a los que aguantéis viéndola", escribió el profesional en alusión al nombre de la serie que en español sería "El último de nosotros".

Como era de esperar, los seguidores de la ficción basada en el videojuego de Naugthy Dog se indignaron y le respondieron al creador español con memes y comparaciones odiosas con "Élite".

"Un capítulo de The Last of Us le da tres vueltas a toda una temporada de Élite" fue lo más suave que le dijeron.

''the last of us'' fue lo que dijo el último pelo de tu cabeza antes de irse — Covadonga Yunquequechua (@pinguino_meh) February 22, 2023

Pero un solo capítulo de The Last Of Us le da tres vueltas a toda una temporada de Elite 🤡 pic.twitter.com/JPdHWVoc3s February 22, 2023

Solo este fotograma vale más que todas las temporadas de Élite. pic.twitter.com/L5Ct6zKkSy — Acarmar (@Acarmar3) February 22, 2023