HBO Max confirma fecha y precios de llegada a Latinoamérica

En un evento en vivo, HBO ha confirmado la llegada de HBO Max, su plataforma de streaming que concentra las producciones de WarnerMedia, para América Latina y el Caribe.

HBO confirmó la fecha de llegada de su nueva plataforma de streaming a Latinoamérica.

HBO Max estará disponible en este lado del mundo el 29 de junio con un gran catálogo de producciones que incluye series antiguas completas como "Game of Thrones", "The Big Bang Theory" y "The Sopranos".

Lee También > Friends en HBO: 7 cosas que revela el tráiler del reencuentro de los protagonistas de la serie

A esto se suman exitosas y recientes producciones como "Veep", "The Undoing", "Big Little Lies" y "Girls", además de nuevos documentales y realitys show.

También destaca el regreso de "Friends" al streaming, después de que Netflix tuviese que quitarlo de su parrilla el pasado 31 de diciembre. Asimismo, se emitirá en exlusiva la esperada reunión del elenco.

Por otro lado, HBO Max confirmó que "House of the Dragon", el primer spin-off oficial de "Game of thrones" se estrenará en la plataforma durante 2022.

Una de las novedades que se anunció durante el evento de lanzamiento, es que todas las películas estarán disponibles en HBO Max 35 días después de su estreno en cines.

¿Cuál será el precio de HBO Max en Chile?

En Chile, el precio mensual de HBO Max para perfil móvil será de $4.900 (tasas de impuestos incluidas), mientras que en estándar, costará $6.900.

Quienes deseen contratar este servicio por tres meses, el valor por mes será de $4.500 móvil y $6.300 estándar.

Finalmente, la suscripción anual (12 meses), tendrá un valor de $3.492 mensual en el perfil móvil, y $4.908 en perfil estándar.