Hermano de Gael García Bernal escapó de rehabilitación y denunció abusos: “Me quisieron violar"

En un posteo realizado en su cuenta de Instagram (y que luego borró), aseguró también haber vivido un infierno en dicho lugar.

El hermano del actor mexicano Gael García Bernal, usó sus redes sociales para informar que dejó el centro de rehabilitación donde se encontraba desde hace un tiempo.

En un posteo realizado en su cuenta de Instagram (y que luego borró), aseguró también haber vivido un infierno en dicho lugar e incluso dijo que trataron de abusar sexualmente de él.

José Emilio García, de 23 años, es medio hermano del actor e hijo del director de teatro y televisión mexicano, José Ángel García, quien falleció en enero del año pasado.

"Para resumir, me tuvieron que llevar a una clínica por depresión y consumo de sustancias y alcohol. Y todo esto en la semana que mi papá cumple un año de fallecer. Estuve ahí todo diciembre. Mientras a mi mamá la volvieron a internar en un hospital psiquiátrico", comenzó diciendo el joven, según consignó People en Español.

Y agregó: "Me quisieron violar varias veces, había narcos ahí, nos levantaban a las 5 de la mañana. Me tocó compartir con un way [chico] de 20 años que ya tenía más de 180 muertes y me contaba cómo torturaban a la gente".

García aprovechó para contar la razón de su desconcierto. "Mi papá cumple esta semana un año de fallecido, entonces mi mente estaba con la idea de no quedarme huérfano", dijo.

Finalmente, José Emilio García reveló que había huido del mencionado lugar y había corrido "unas 15 o 20 horas" por una carretera para evitar que lo atraparan.

Cabe mencionar que ni Gael García Bernal, ni sus otros hermanos Tamara y el actor de 'La Casa de las Flores', Darío Yazbek, se han pronunciado sobre las declaraciones de José Emilio.