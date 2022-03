Hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro agradeció apoyo: "A enfocarme en mi misma"

Laura de la Fuente Castro aseguró que se dedicará ahora a su recuperación tras resultar baleada en un intento de encerrona a su padre.

Fuera de peligro se encuentra Laura de la Fuente Castro, hija de los destacados actores nacionales Cristián de la Fuente y Angélica Castro, que el pasado jueves resultó herida a bala en una pierna en un intento de encerrona que sufrió junto a su padre el pasado jueves en el sector de La Dehesa en la comuna de Lo Barnechea.

La joven de 17 años fue intervenida quirúrgicamente en la Clínica Alemana, procedimiento donde se le extrajó la bala y actualmente se encuentra en recuperación .

A ya casi dos días del incidente la adolescente publicó un mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo el apoyo recibido.

"Primero, me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático, a todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el animo y que con precisión me ayudaron a salir de esto! También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien", sostuvo.

"Gracias a toda esta buena onda, amor y a el excelente trabajo de los médicos hoy ya me encuentro en reposo en mi casa. Ahora a enfocarme en mi misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar. Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que quiero tanto! Muchas gracias a todos", agregó.