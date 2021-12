Hombre encuentra rana en su ensalada y la adopta como su mascota

Simon Curtis, un artista estadounidense se hizo viral tras tuitear sobre la rana que encontró en la caja de ensalada que había comprado momentos antes.

El hombre de 35 años consideró la idea de liberar al anfibio. Sin embargo, dado el frío que hacía en el momento, la rana no sobreviviría mucho tiempo. En su lugar, Curtis la apodó como "Tony" y le preguntó a sus seguidores en Twitter por consejos para saber cómo cuidar a su nueva mascota.

I found the cutest little frog in the bottom of my romaine lettuce tonight- it’s too cold to set him outside (27 degrees), but he’s been living in the lettuce in the fridge for several days now- does anyone know what I should do so that he doesn’t die? pic.twitter.com/usaCIEWaLv