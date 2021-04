Calvo y con un desmejorado aspecto: Jared Leto luce irreconocible en nueva película de Lady Gaga

El ganador del Oscar es parte del casting de "House of Gucci" y fue captado filmando en una locación en Roma.

Que Lady Gaga y Adam Driver sean la pareja amorosa no será lo más sorprendente de la película "House of Gucci".

La cinta dirigida por Ridley Scott, basada en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" de Sara Gay Forden, contará con una de las transformaciones más sensacionales de Jared Leto.

El actor y músico de 49 años, ganador del Oscar como Mejor Actor de Reparto en "Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados" (2013), interpretará a Paolo Gucci, nieto de Guccio Gucci, fundador de la dinastía italiana de la moda.

Captado por las cámaras de Just Jared y AFP, Leto aparece con un desmejorado aspecto, algo más robusto de lo habitual, calvo y desordenado.

En la vida real, su personaje fue calificado como el "niño terrible" de la familia: abandonó al clan para iniciar su propio negocio, vendió su participación en la firma por una suma millonaria pero tiempo después se declaró en bancarrota. Estuvo un tiempo detenido por no pagarle a su ex esposa la manutención de su hijo en común y acusado de casi dejar morir de hambre a unos caballos pura sangre ganadores de premios que pertenecían a una de sus novias.

Paolo Gucci murió a los 64 años, el 12 de octubre de 1995, aquejado por una hepatitis crónica.

"House of Gucci", por su parte, contará la historia de el asesinato de Maurizio Gucci (Driver) a manos de un sicario contratado por su ex esposa, Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Se estrena en noviembre próximo.