"Te quiero hasta el infinito": Javiera Díaz de Valdés informa muerte de su marido Juan Manuel Vial

El crítico literario falleció tras una lucha contra el cáncer y su esposa dedicó emotivas palabras para referirse a su partida.

La actriz Javiera Díaz de Valdés dedicó emotivas palabras a su esposo, el crítico literario Juan Manuel Vial, quien falleció tras una lucha contra el cáncer.

A través de Instagram, fue la actriz quien confirmó la partida de Vial, señalando que "me cuesta creer que dejaste este mundo tan veloz, brutal e intensamente, aunque así mismo lo viviste".

" Me siento tan afortunada de haber sido familia junto a Rosa y Bicho, también corta, intensa y velozmente", señaló en la red social.

"Tan afortunada de haberte conocido profundamente. De nuestro viaje a la Patagonia, de los tomates que plantamos y vendimos, de tanta, tanta risa. Del delirante caldillo de congrio que nos cocinaste y que me enamoró platónicamente de ti 10 años antes de luego casarme contigo. Y de las mil comidas que después me preparaste, de los 10 kilos que engordé junto a ti (..) de la preciosa sonrisa que ya no está más, no está más. Y tanto, tanto más", agregó.

En la misma plataforma, colgó una serie de imágenes en las que se ve a Juan Manuel Vial junto a la actriz e incluso algunas fotografías en las que aparece en solitario.

"Gracias, gracias, gracias, por haberme y habernos querido. No entiendo nada . Perdón por escribir tan mal, perdón por subirte a una red social (…) Te quiero hasta el infinito, Chincol", añadió Javiera Díaz de Valdés.

