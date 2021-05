John Davis, la verdadera voz de Milli Vanilli, murió a los 66 años

La información fue confirmada por la hija del cantante a través de una publicación de Facebook. "Él dio tanto al mundo! Por favor denle el último aplauso. Lo vamos a extrañar mucho", escribió.

La jornada de este jueves se confirmó el fallecimiento de la verdadera voz del dúo Milli Vanilli , John Davis de 66 años, debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19.

Según publicó RollingStone, la muerte del cantante fue confirmada por su hija Jasmin a través de una publicación en Facebook.

"Hizo feliz a mucha gente con su risa y con su sonrisa, su espíritu alegre, amor y especialmente a través de su música", escribió. Además recalcó que "él dio tanto al mundo! Por favor denle el último aplauso. Lo vamos a extrañar mucho".

Milli Vanilli fue creado a mediados de los 80 por el productor alemán Frank Farian, quien reunió a los bailarines, el francés Fabrice Morvan y germano-estadounidense Robert Pilatus.

Su carrera musical fue un verdadero éxito, sobre todo tras sus pegajosos temas "Girl you know it's true" y "Baby, don't forget my number", antes de ganarse en 1990 el prestigioso Grammy como Artista Revelación.

Pero ese mismo año, y por presión de los artistas, su creador Farian se vio obligado a admitir que Morvan y Pilatus no eran los que cantaban, sólo se habían encargado de aparecer en las tapas de discos, bailar y doblar en los videos musicales y usar "pregrabaciones" (play back) en sus conciertos.