Jordi Castell se refiere a su quiebre matrimonial: "Hice todo el esfuerzo para enamorarme"

"Mi error más grave fue pensar que para formar esta familia necesitaba un hombre", aseguró el fotógrafo sobre su ruptura con Juan Pablo Montt en "Juego Textual".

La noche de este lunes se llevó a cabo un nuevo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

En este episodio, Jordi Castell, fue entrevistado a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

El fotógrafo se refirió al término de su matrimonio con Juan Pablo Montt, tras un año y medio de unión.

"Es de conocimiento público que tuve un matrimonio fallido. No soy muy de estar arrepintiéndome de decisiones que yo tomo, porque por muy malas experiencias que sean, se convierten en un aprendizaje".

"Sin duda, estaré eternamente agradecido de la vida por la oportunidad que tuve de experimentar y arriesgarme, de creer en un proyecto de vida. No voy a arrepentirme de eso porque todo lo que hice fue con la mejor intención", indicó.

"Crecí como hombre. Además, al tener que separarme, lo hice con la mayor humildad posible porque también es una forma de entender que la vida me dio señales y yo de puro terco no quise escucharlas", afirmó.

"Fue un matrimonio que duró un año y medio, nada. Yo pensé que iba a hacer para toda la vida. Pero me quedo con la experiencia desde la mayor humildad posible de saber que no puedo volver a cometer errores, que no puedo ser tan prepotente con la vida cuando me da señales de cosas que no deben ser", aseveró.

¿Cuáles fueron las señales que no quiso ver?

Tras ser consultado sobre cuáles son las señales que la vida le mandó y él no quiso verlas, Jordi Castell contestó que "todas. Yo he tenido grandes amores en mi vida. He sido muy afortunado porque los hombres que más he amado, me amaron de vuelta en el mismo momento. Fueron recíprocos, relaciones grandes, lindas, donde yo crecí como persona. Con esas buenas historias son con las que yo me quedo".

"Ahora, si esta fue una excepción, por supuesto que sí lo fue. Pero yo no quise ver porque tenía un proyecto de armar una familia. Mi error más grave fue pensar que para formar esta familia necesitaba un hombre " , aseguró.

"Creí, mandé a hacer los anillos, pedí matrimonio. Hice todas las cosas que había que hacer. Pero me equivoqué porque la vida me estaba demostrando que no era compatible que siguiéramos adelante", señaló.

"Pasaban cosas que a mí me hacían remar contra la corriente. Cuando algo cuesta esfuerzo, tiene que ser un poco más sensible y entender desde la humildad que eso no tiene que funcionar, porque por algo te va diciendo que no. Aquí hubo señales desde el principio de que nosotros no teníamos que seguir juntos", afirmó.

¿Cuál fue el episodio que hizo tomar la decisión de separarse?

Consultado sobre qué episodio determinó el quiebre de su matrimonio, Jordi Castell respondió que "fue un cúmulo de cosas. No voy a hablar mal de mi ex marido, porque sería morderme la lengua. Hubo un cúmulo de situaciones en donde yo sentí que no conectábamos, no teníamos una comunicación fluida. Por ende, no había una convivencia sana para ninguno de los dos".

"Sabía que venía una decisión que había que tomar. Sabía que venía un quiebre arrastrando un fracaso, donde yo me responsabilizo 100% de todo. Yo tomé la decisión. Yo fui quien sintió que había que hacerlo. Yo mandé a hacer los anillos y creí que iba a funcionar", indicó.