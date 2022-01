Joven musulmán denuncia que una hamburguesa lo dejó vomitando por días y "mentalmente enfermo"

El hombre dice que pidió expresamente que su hamburguesa no llevara tocino, porque comerlo incluso va contra de su religión.

Un joven musulmán de 22 años se hizo viral en redes sociales, luego de que denunciara a la cadena de comida rápida Burger King por haber puesto un tipo de carne equivocado en su hamburguesa.

El hombre asegura que el error en el servicio de su comida lo dejó con vómitos durante tres días y que incluso le causó daño mental.

"Incluso un pequeño mordisco me hizo sentir mental y físicamente enfermo. Por tres días, no estuve comiendo apropiadamente", dice el relato.

El turco Gundogdu Yuzudik se volvió un fenómeno viral en TikTok con esta denuncia, que ha sido vista más de 64 mil veces, con la denuncia en contra del personal de Burger King a quienes acusó de no seguir sus instrucciones “simples”.

En el video que ha sido recogido por distintos medios de comunicación, el joven de 22 años cuenta que es musulmán y, pese a que no es practicante de la religión, nunca había comido tocino en su vida por motivos familiares y pidió su sandwich sin este tipo de carne.

Luego de haberlo hecho, por primera vez, por el error de la comida rápida, aseguró que ha tenido problemas físicos y también mentales con el hecho.

“Durante los tres días posteriores, no comía adecuadamente. Tenía hambre físicamente, pero no podía comer sin vomitar. Me sentía enfermo”, aseguró el joven en su cuenta de TikTok.

"La idea del tocino me hizo sentir mal. Incluso cuando estaba masticando cualquier cosa, automáticamente pensaba que era tocino”, agregó.

"Había sido mi plan que nunca iba a comerlo en mi vida. No sabía si iba a tener una reacción alérgica. Así de importante era para mí", siguió.

Los hechos ocurrieron el 11 de enero pasado y el hombre aseguró que, pese a que fue a pedir una explicación al lugar, solo le ofrecieron una disculpa, y luego, por redes sociales, le dijeron que podían compensarlo con dos hamburguesas gratis.

"Regresé al Burger King y me quejé, pero no fueron de mucha ayuda. Simplemente se disculparon y eso fue todo. Nada más, lo que realmente me sorprendió", relató.

"Lo llevé a Twitter y publiqué fotos allí hasta que Burger King me respondió. Se disculparon y me dieron un enlace para enviarles un correo electrónico", añadió.

"Les tomó días responder a mi queja por correo electrónico, y todo lo que hicieron fue disculparse y ofrecerme dos comidas Whopper gratis. Pensé que me estaban tomando el pelo”, cerró.

