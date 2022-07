Joven en EE.UU se dejó crecer el pelo para hacerle peluca a su mamá que sufre de cáncer

El muchacho esperó cerca de dos años para poder ayudar a su madre en este difícil proceso.

Un joven estadounidense conmovió a las redes sociales tras dejarse crecer el pelo por dos años, y con ello, hacerle una peluca a su madre que sufre de cáncer.

La historia de Matt Saha y su madre se viralizó luego que una amiga del joven, llamada Mercedes Berg, compartió fotografías del proceso y contó cómo él quiso ayudar a su madre, Melanie.

Debido a lo anterior, Berg se puso a documentar el proceso a través de emotivas fotografías que emocionaron a varios usuarios en Facebook.

“Una de las primeras preguntas que me hizo fue: ‘Mercedes, ¿qué productos usas en tu cabello para que crezca tan rápido?’. Matt estaba en un viaje de dos años para dejarse crecer el pelo por su madre, que había perdido su cabello debido al cáncer. En los últimos meses he sido bendecida con la oportunidad de documentar su viaje. Aquí hay algunas fotos de esa hermosa experiencia”, añadió la amiga de la familia en la publicación de Facebook.

Durante una entrevista con el medio Fox 10, Melanie relató que “tuve un tumor cerebral benigno recurrente, un tumor pituitario, y me operaron dos veces. Me sorprendió mucho cuando en 2017 tuve que someterme a radioterapia y me quitó el cabello”.

Tras perder su cabello, cejas y pestañas, su hijo Matt buscó por su cuenta un fabricante de pelucas, que le terminó costando 2 mil dólares ($1.822.840 pesos chilenos), según el medio estadounidense.