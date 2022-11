Joven hizo presentación de Power Point para pedirle disculpas a su novia, pero se llenó de críticas

El joven realizó una serie de preguntas fuera de lugar que provocaron críticas de parte de otros usuarios.

Un joven se ha llenado de críticas luego de haber hecho una presentación de Power Point para poder pedirle disculpas a su novia.

Se trata de un registro difundido a través de TikTok y que es obra del usuario @alexmacrao, quien contó detalles de lo ocurrido.

“Mi novia se enfadó, así que decidí usar el pwp definitivo”, dijo, al mismo tiempo que iba poniendo capturas de pantalla de la conversación que sostuvo.

“Cariño, ¿estás enfadada?”, consultó, encontrándose con una respuesta afirmativa.

Sin embargo, ahí presentó una consulta que fue fuertemente criticada. “No pasa nada, vamos a intentar solucionarlo. Investiguemos cuál es el problema (…) ¿Te ha bajado la regla? ”, dijo, encontrándose con un no.

“Ya sabemos que no le duele la barriga, solo puede significar una cosa”, agregó el joven, quien le entregó “halagos antes de la pregunta para suavizar el ambiente. Hoy estás especialmente guapa, cariño”.

“¿Es porque Cristiano Ronaldo ya no juega tanto?”, preguntó más tarde, también recibiendo una respuesta negativa. “Parece que esto no era y tampoco le gustó la pregunta (…) suponía que no era eso, pero había que descartar”.

“Soy del Barcelona Aren Alexander”, respondió ella.

“Vamos por la pregunta seria: ¿es porque tu maravilloso novio ha hecho algo mal sin querer?”, preguntó y recibió un sí. “Parece que sí era eso. Toca adivinar qué hicimos”.

Por lo mismo, le envió una foto en la que le pidió enumerar las cosas que hizo mal. Ella contestó que por “no darme atención, hablar con otras mujeres y por ser leo y hombre”.

“Ahora hay que intentar convencerla. Tira la lista a la basura (…) Porque hasta los más grandes se equivocan y todo empieza con un perdón”, complementó.

Sin embargo, no lograba que lo perdonara e incluso propuso darle espacio esperándola mientras jugaba videojuegos.

“Ah, que encima te vas. Perfect”, le cuestionó, por lo que él siguió enviando fotos y sin recibir el perdón decidió negociar .

“¿Y si me dejo de hablar con cualquier otro ser femenino existente en el mundo que no seas tú o mi abuela?”, consultó el joven, lo cual terminó por convencerla.

El registro se hizo viral, dado que alcanzó más de 6,3 millones de reproducciones, pero también miles de comentarios en los que se le cuestionaron varias preguntas, principalmente sobre la del período menstrual.