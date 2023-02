Joven se gradúa de enfermero, dice que no aprendió lo que le enseñaron y le quitan el título

En total, fueron 14 los alumnos que admitieron lo que no aprendieron durante su formación, en un video que grabaron luego de haberse graduado.

Un joven se graduó como enfermero, pero al reconocer que no aprendió lo que le enseñaron en su universidad, la institución educativa decidió cancelarle el título, en Venezuela.

[VIDEO] Hombre muere abatido por PDI en Punta Arenas

El protagonista del hecho es Jonathan de Jesús, un joven que se volvió viral en redes sociales a raíz de la publicación de un video en el que bromeó respecto a haber pasado la carrera copiando en sus exámenes.

El registro se grabó originalmente en 2022 en TikTok, pero fue eliminado producto de los efectos que tuvo a principios de febrero de 2023.

De acuerdo a lo señalado por El Sol de Puebla, Jonathan compartió el video el pasado 7 de febrero. En él se aprecia a un grupo de jóvenes en medio de la graduación y cada uno de ellos bromea señalando lo que no aprendieron y que no fue impedimento para graduarse en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA).

Entre esas falencias profesionales, señalaron que no sabían tomar los signos vitales, no sabían aplicar inyecciones y no habían realizado sus prácticas. Sin embargo, Jonathan afirmó que se graduó tras copiar en los exámenes .

AFP - Brasil, referencial Lee También > Mujer estuvo 20 años encadenada y encerrada por su propia madre en Brasil

Todo parece indicar que dichos registros llegaron a manos de autoridades de la entidad educativa, que optó por anular el título universitario del joven.

En un segundo registro, Jonathan afirmó que fueron 14 los alumnos participantes en la controversia y que el video fue grabado luego de la ceremonia de graduación.

La UNEFA intervino y amenazó a los jóvenes que participaron en el video de anular sus títulos debido a que "desprestigiaban a la universidad" y, como castigo, se les exigió compartir un video con disculpas, además de tomar un curso de nivelación durante un mes para no tener ninguna repercusión a nivel profesional.

Jonathan fue el único que no se plegó a esas indicaciones, por lo que se le retiró el título .

Durante este viernes, el joven publicó un registro explicando por qué eliminó los videos de la plataforma y pidió disculpas por su actuar.

"Si ves a una de las profesionales que aparecen en el video, por favor respétenlas, son excelentes profesionales, ellas demostraron que son profesionales", enfatizó.