"Me costó mucho querer vivir": Julián Elfenbein entregó duro relato tras muerte de importante pareja

Julián Elfenbein fue el nuevo invitado la noche del domingo al espacio de conversación de Canal 13, "De tú a tú", conducido por Martín Cárcamo.

El periodista y tambián animador reflexionó sobre los momentos más importantes de su vida e hizo un recorrido por su carrera profesional, desde sus inicios en televisión hasta los días actuales.

En este sentido, un tema relevante que fue abordado durante el programa tuvo relación con su vida amorosa, específicamente con su primer y gran amor, María Soledad Aris , quien falleció en un accidente de tránsito en 1996.

"En la vida me cuesta mucho llorar. Yo tuve una polola que falleció el año ’96 y estuve tan mal y lloré tanto que se me secaron las lágrimas (…) Por eso después cuando murió mi papá no pude llorar. Es como que lloras por dentro pero no lloras físicamente", reveló Julián.

En este contexto, detalló que conoció a Soledad cuando estaban en la universidad y que estuvieron juntos cerca de dos años, en los cuales vivió "un amor fulminante".

"Ella era un ángel. Fue una historia muy extraña al inicio, como esas historias de princesa que no pueden terminar bien", comentó.

Sobre el día de la muerte de su pareja, el animador recordó que ocurrió cuando salían de una discoteca, y fueron chocados por un furgón manejado por jóvenes en estado de ebriedad.

"Yo choqué dos veces en mi vida. Las dos un 15 de agosto, las dos con ella, con un año de diferencia. La primera vez fue culpa mía, un accidente chiquitito, se me fueron los frenos camino a Algarrobo. La segunda, cuando fallece", contó.

El hecho, según relató, le provocó un gran trauma que duró años. "Ese fue un momento inconmensurable de dolor. Incluso las felicidades máximas mías, como el nacimiento de mis hijos, son incomparables en términos de intensidad con ese grito de dolor", sostuvo.

"Me costó mucho querer vivir . Había perdido todo el sentido. Yo me paraba en un balcón y miraba a un parque, pasaba gente y yo me sentía afuera. 'Todos ellos tienen vida, y yo no'. Los primeros dos o tres años yo iba al cementerio todos los días", precisó.

Finalmente, reconoció que cuando su ahora exesposa, Daniela Kirberg, llegó a su vida, fue cuando pudo volver a darse una oportunidad en el amor.

