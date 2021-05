Lady Gaga revela que quedó embarazada a los 19 años producto de una violación

La artista ahondó en este doloroso momento en "The Me You Can’t See", programa enfocado en la salud mental que es liderado por el príncipe Harry y Oprah Winfrey.

Una fuerte revelación sobre su vida hizo la cantante estadounidense Lady Gaga en su reciente entrevista a la serie documental creada por el príncipe Harry y conduciada por Oprah Winfrey de "The Me You Can’t See".

En la conversación la intérprete ahondó en un abuso sexual que sufrió, información que ya era pública, pero también reveló que a los 19 años fue violada por un productor musical y que producto de este hecho, quedó embarazada.

"Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Y dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, me quedé paralizada y yo incluso no recuerdo", sostuvo.

La revelación se hizo en el tráiler del programa que emitirá Apple TV+ y que tendrá su foco en la salud mental. Allí, la artista, entre lágrimas, precisó que se quedó paralizada mientras ocurría el abuso y que sintió un gran "dolor". Además, desistió de dar el nombre del responsable de la violación para no tener que enfrentarse a él nuevamente.

A pesar de que han pasado más 15 años del hecho, la también actriz aclaró que aún sufre secuelas sicológicas de aquel hecho, y precisó que para el tiempo en ganó un Oscar por "Nace una estrella", en 2019, aún sufría de estos episodios.

El estreno del espacio está programado para este viernes 21 de mayo a través de Apple TV+.