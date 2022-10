Lana Rhoades critica el porno: "Deberían hacerlo ilegal"

La ex estrella de cine para adultos aseguró en un podcast que “no creo que sea bueno para nadie".

La ex estrella de cine para adultos, Lana Rhoades, aseguró que el porno debería ser ilegal, ya que no le hace un bien a nadie.

La mujer, de nombre real Amara Maple, fue invitada al podcast ‘The Skinny Confidential Him & Her’, donde según recoge The New York Post, volvió a mostrarse crítica ante la pornografía y sus prácticas.

“No creo que sea bueno para nadie. Deberían hacerlo ilegal", señaló la hoy influencer y diseñadora de ropa.

“Es como un espectáculo de circo. Como intérprete, cuando lo hacía, era como ‘¿Qué cara puedo poner?’, ‘¿Qué sonido puedo hacer?’, ‘¿Qué puedo hacer en esta película para que sea la mejor?”, agregó.

Además, la joven de 26 años afirmó que la industria estaba “infestada de drogas y abuso de alcohol”.

También aprovechó la ocasión para hablar de su propia sexualidad, donde expresó sentirse "bastante asexual" y asegurar que “no me gusta tener sexo... Nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así. No es que haya habido un cambio después de hacer porno”.