Lele Pons revela fotos del antes y después de Chayanne: "No envejece"

"Tomemos un momento para apreciar cómo no ha cambiado", escribió la sobrina del artista en su publicación.

Pasan las décadas y el éxito del puertorriqueño Chayanne no se detiene.

No solo musicalmente el artista ha sabido mantenerse, sino que también en su estado físico, con el cual sorprende a sus fanáticas día a día en redes sociales.

Ahora, el músico sorprendió a su fanaticada, luego de que su sobrina política e influencer, Lele Pons, compartiera dos fotografías, donde se ve el antes y después de Chayanne.

"Tio Chay, tomemos un momento para apreciar cómo no ha cambiado jajaja (a diferencia de mí)", escribió la influence en su publicación de Instagram.

Tras el posteo, los comentarios no tardaron en llegar "no envejece", "no le pasan los años", son solo algunos de los mensajes.