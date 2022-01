Lisandra Silva reveló los difíciles momentos de salud que ha sufrido en sus dos embarazos

La modelo compartió su experiencia para crear conciencia en la sociedad sobre lo duro que es estar embarazada. "Es un altibajo de sensaciones, miedos y dudas. Yo las entiendo, también me siento así", comentó en sus redes sociales.

Aunque el embarazo está lleno de momentos felices, Lisandra Silva compartió con sus seguidores de Instagram una potente reflexión sobre este proceso.

La modelo contó que ha pasado por momentos de salud muy difíciles durante sus dos embarazos, tales como "mareos, vómitos, náuseas, problemas estomacales, cuadros depresivos, hemorroides, golpes de calor, sueño, cansancio, insonmio, pubalgia, dolores de bajo vientre, diabetes gestacional y contracciones de Braxton".

"Es difícifl explicarle a tu pareja y a las demás personas por todas las etapas hormonales que uno pasa. De un momento a otro te pudes sentir súper bien y súper mal", explicó.

"Soy una persona activa, con un hijo pequeño y una empresa, y me cuesta mucho llevarlo todo. Muchos dicen que estar embarazada no significa estar enferma. Sí, es cierto, pero muchas mujeres la pasan súper mal y necesitan ciertos cuidados, mucha empatía y entendimiento", agregó.

El mensaje de Lisandra Silva sobre el lado B del embarazo

La influencer quiere crear conciencia en la sociedad sobre lo difícil que puede ser estar embarazada.

La modelo contextualizó su situación diciendo que "para muchas es un gran reto y una gran responsabilidad. Siempre preocupadas de qué comer, cómo cuidar a nuestro bebé cada día y si estará bien ahí dentro. Tratamos de mantenerlos estables emocionalmente, contando las semanas, preparando todo para su llegada, sintiendo cómo se mueve dentro de nosotras día y noche, controlando nuestras hormonas para no parecer locas".

"Es un altibajo de sensaciones, miedos y dudas . Las entiendo, yo también me siento así", afirmó a través de sus historias de Instagram.

Para finalizar, la ex chica reality compartió una de sus últimas vivencias. "Hoy me he sentido fatal en todo sentido. He estado acostada con naúseas, dolores de estómago, hemorroides, un poco de depresión, tristeza y antojos", comentó.

"Gracias a Dios Raúl se ha ocupado de Noah todo el día. Me siento bendecida que nuestro hijo tenga a su papá y a su mamá. Es lindo poder verlo disfrutar de su papá todo el día. Como se aman y juegan juntos", agregó.

Estoy súper hormonal y el apoyo de Raúl es todo. Gracias amor mío por apoyarme siempre. Te amo mucho", finalizó.

