Luisito Comunica compró una casa en Venezuela por $15 millones y recibió críticas

El creador de contenido dio a conocer el valor y la ubicación de la propiedad. Usuarios de YouTube le enrostraron el aprovecharse de la crisis venezolana.

El youtuber mexicano Luisito Comunica sigue ampliando su cartera de empresas. Esto, considerando que en México ya tiene una compañía de telefonía bajo el nombre de "Pillofón" y una marca de destilado llamada "Gran Malo".

Y ahora Luis comenzó con la compra de propiedades, pero fuera de su país natal. El creador de contenido mostró la vivienda que compró en Venezuela, país del cual es originaria su novia.

El departamento en Lechería

Luisito aprovechó su visita de vacaciones a Venezuela para visitar distintos lugares del país llanero, donde según sus palabras, se enamoró de la localidad de Lechería la cual es capital del Municipio Diego Bautista Urbaneja, ubicad al noreste del Estado Anzoátegui. Esta ciudad es la más pequeña del país y también una de las zonas más ricas.

"Esta zona de Venezuela me enamoró, me encantó", relató el mexicano en su video publicado en YouTube, agregando que se encuentra emocionado al "saber que tengo un lugarcito ahí donde puedo quedarme, me emociona mucho".

Además el joven reveló que la propiedad que se encuentra a un par de metros del mar le costó 20 mil dólares (poco más de 15 millones de pesos chilenos) y que lo pondrá en arriendo.

Con relación al "temor" de que se tomen el departamento, replicó: "Se escuchan muchas historias de miedo que pierden su casa nada más porque sí. Personas llegan, se meten, la ley los protege para que no se vayan".

A eso sumó que se encuentra tranquilo esperando que este tipo de situaciones no se registren.

Llegaron las críticas

Que celebridades adquieran propiedades en otros países no es nuevo, sin embargo la situación socioeconómica de Venezuela es diferente, por lo que algunos usuarios han criticado la decisión de Luisito, y más aún que lo anuncie en un video.

Cabe mencionar que el mexicano destacó que la compra de la vivienda fue a un precio "muy económico".

En esa línea es que usuarios de YouTube han comentado en el video: "La realidad de los precios tan bajos de las casas en Venezuela tiene un trasfondo muy triste... Millones de familias que han salido del país buscando nuevas oportunidades, prácticamente regalan sus propiedades a precios absurdos por la necesidad de tener algo para sustentarse".

Además se pueden leer comentarios como: "No conforme con ser un depredador de esta situaciónm Luisito además hace un video de Youtube y gana más dinero. Deja la payasería ya hombre, que estás jugando con la tristeza de otros y eso es despreciable".