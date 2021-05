Maluma ante protestas en Colombia: “Lo único que están haciendo es poner el dedo en la herida”

El intérprete de "Felices los 4" clasificó como "una cagada" el vandalismo con que se manifestaron algunos de sus compatriotas en contra de la reforma tributaria.

En el marco de las protestas en Colombia en contra del proyecto de Reforma Tributaria impulsado por el Presidente Iván Duque, el cantante Maluma criticó el "vandalismo" con que se manifestaron algunas personas.

El cantante Juan Londoño (Maluma) publicó un video en su Instagram, en el que parte diciendo que "me duele mucho, así no esté allá, porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, yo realmente no soy de acuerdo con ella".

A continuación, el interprete de "Felices los 4" comenta "sin embargo, me parece una cagada en todo el sentido de la palabra, como los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer (miércoles) y esa no es la forma".

"Yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera de hacerlo es de forma pacífica y lo único que están haciendo ahí es poner el dedo en la herida y no ayudando", añadió.

El artista colombiano terminó su video afirmando que "a toda la gente que salió ayer e hizo sus protestas pacíficamente quiero felicitarlos y aplaudirlos, pero por otro lado, la gente que salió a cometer vandalismo, este es el mensaje claro: lo hicieron mal y no son un ejemplo para el país".

Maluma fue criticado por sus comentarios, ya que los usuarios de internet colombianos encontraron que se enfocó más en los actos de vandalismo menores que en el trasfondo de las manifestaciones.

"Que te preocupe más el vandalismo en las calles que el del gobierno refleja tu posición de privilegio y falta de empatía, te me caíste mi amor", "mucho silencio ante un gobierno opresor" y "que tu privilegio no te nuble la empatía", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus compatriotas.