"No saben cuántas mamitas están sufriendo": El mensaje de "Pailita" que se volvió viral en redes

En una de sus últimas presentaciones, el cantante chileno entregó un mensaje sobre el escenario para crear conciencia.

El cantante chileno “Pailita” pasó de ser un artista emergente –colaborando con “Marcianeke” en la canción “Dímelo Ma”, entre otras apariciones– a uno de los más escuchados por los usuarios nacionales de Spotify .

Y en una de sus últimas presentaciones, en Talca, el músico de 21 años aprovechó unos segundos sobre el escenario para entregar un mensaje para crear conciencia

“Quiero darles un mensaje súper importante aprovechando que hay hartos niños aquí”, comenzó “Pailita”.

“Hoy en día en los colegios se ve mucho el tema de la droga, andar probando la marihuana, el tusi. Yo se los digo aquí de antemano, esa hueá no los va a llevar a ningún lugar. De corazón, no consuman droga”, agregó el cantante.

“Si algún amiguito les ofrece, no le acepten. Incluso aconséjenlo que eso no le hace bien. No saben cuántas mamitas están sufriendo en su casa por algún hijo que está medito en eso, así que por favor cuiden a su familia y cuiden a su mamita y a su papito”, cerró el cantante, llamando a los jóvenes a que “estudien y hagan deporte”.