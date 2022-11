Marcianeke se sinceró sobre compleja desintoxicación del tussi: "Ha estado dura la cosa"

El artista urbano aseguró que también tuvo que dejar el alcohol y está llevando una alimentación saludable.

Hace un par de semanas Marcianeke reveló a través de una transmisión en vivo en Instagram que estaba realizando drásticos cambios a su vida. Uno de ellos tenía que ver con el consumo de drogas.

"Para los que me están hueviando con el tussi, les quiero informar que lo dejé", comenzó diciendo el intérprete de 'Dímelo Ma'.

"Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio . Empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro 'pitito'", mencionó en esa oportunidad, agregando que también tuvo que dejar el alcohol y está llevando una alimentación saludable.

Y añadió: "Cuando llegan amigos que no saben que estoy 'chantao', se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un 'pitito' hasta quedar volado".

"Voy piola. Igual, ha estado dura la cosa, ya llevo un par de meses y me ha servido para enfocarme en el trabajo y me he sentido mejor", comentó el chileno en conversación con Las Últimas Noticias.

Cabe mencionar que dentro de los proyectos que prepara el artista urbano, es su participación en "A lo maldito music fest", un nuevo festival de música urbana que se realizará el próximo 30 de diciembre en el Movistar Arena, donde también se presentarán Pailita, El Jordan 23, Flor de Rap y Pablito Pesadilla, entre otros.