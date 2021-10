¿Marvel publicó la fecha de estreno de Blade por error?

Una de las tantas cuentas oficiales de Marvel Studios publicó una imagen con las próximas producciones que se lanzarán el octubre del próximo año, y una llamó la atención de los fanáticos.

Se trata del estreno de Blade, el híbrido cazador de vampiros que será llevado nuevamente a la pantalla grande por Mahershala Ali (Green Book) dirigido por Bassam Tariq (Mogul Mowgli).

¿Por qué sorprende el anuncio? En mayo de este año The Hollywood Reporter publicaba que Marvel no tenía apuro en su proyecto del cazador de vampiros, por lo incluso había retrasado su fecha de grabación.

Si bien se espera comenzar a grabar en septiembre, esa fecha se retrasó a julio de 2022 a fin de que el equipo pudiera dedicarse a su guión.

The universe is getting bigger 🔥

Ready or not, here they come 🎬 pic.twitter.com/dOaRP9WLoa