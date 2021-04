[VIDEO] No lo reconoció: Mesera se vuelve viral al negar la entrada a un restaurante a Adam Sandler

La joven no se percató que se trataba del actor, por lo que dio un trato normal, lo que generó aplausos en redes sociales.

El uso de mascarillas a más de una persona le ha causado incomodidad, o le ha generado que dejen de saludar a conocidos, o que simplemente no reconozcan a ciertas personas.

Algo que bien sabe Dayanna Rodas, una joven mesera que trabaja en un local de la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos, quien estuvo frente a frente con el popular actor cómico Adam Sandler.

La trabajadora, quien se encarga de recepcionar a los clientes en el restaurante donde trabaja, tuvo el turno de recibir a Sandler junto a una acompañante. Sin embargo, el local se encontraba a su capacidad máxima permitida por las condiciones sanitarias actuales de la pandemia del coronavirus.

Por eso es que Dayanna le negó el ingreso al actor, indicando que debía esperar 30 minutos para poder sentarse en una mesa y ordenar. Ante esto, Adam decidió marcharse y buscar otra alternativa.

El momento quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, y gracias a ella la mesera se pudo dar cuenta que era el actor de Hollywood al que tuvo en frente.

“No me di cuenta de que era Adam Sandler y le dije que debía esperar 30 minutos, pero él se fue porque no iba a esperar”, contó la mujer en su cuenta de Tik Tok, en un video que se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

El momento: