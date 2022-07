"Mi bebito fiu fiu": El escándalo político en Perú que originó el hit viral en redes sociales

El productor Tito Silva Music decidió crear una canción utilizando como pista inicial la melodía de "Stan" de Eminem, (cuya canción tiene un fragmento del inicio de "Thank you" de Dido, para el coro).

"Mi bebito fiu fiu" es una de los canciones más escuchadas en las últimas semanas en el ciberespacio. A la fecha acumula más de 10 millones de reproducciones en YouTube, y hace poco se ubicó como el sencillo trend de TikTok.

La viralización en otros países de habla hispana se ha hecho mayor, después de que Bad Bunny la mencionara hace poco en un "en vivo" de Instagram.

Origen político del bebito fiu fiu

El origen de este tema es peruano, y se inspiró en la presunta infidelidad del expresidente Martín Vizcarra. Específicamente la letra se tomó de unos románticos mensajes de WhatsApp que fueron expuestos y que presuntamente involucran a Vizcarra con una candidata a diputada, Zully Pinchi, según consignó RPP.

En las imágenes difundidas por medios peruanos, se puede leer que Pinchi se refiere al expresidente como "bebito", "rey" y hasta le dice "fiuu fiuu" cuando este le manda una foto de su rostro.

También fue muy comentado el poema "Las noches que te soñé", escrito por la excandidata al Congreso en el 2014. Allí señala, "enróllame como azúcar en polvo en un pionono de vitrina".

Con toda esta historia, el productor Tito Silva Music decidió dedicarle un tema al presunto encuentro de Martín y Zully, utilizando como pista inicial la melodía de "Stan" de Eminem, (cuya canción tiene un fragmento del inicio de "Thank you" de Dido, para el coro).

La canción ha obtenido tal fama, que ha provocado que millones de peruanos la canten y la bailen en cualquier lugar. Así quedó expuesto en un video que un DJ publicó en su cuenta de TikTok en la que pone la canción en una discoteca y de manera inmediata los cientos de jóvenes asistentes se pusieron a bailar y a cantar a todo pulmón.

¿Qué dijo Martín Vizcarra?

El expresidente de Perú negó todo vínculo sentimental con la excandidata al Congreso, luego de que salieran a la luz unos mensajes románricos de WhatsApp entre ambos.

"Esto es parte de una campaña para desprestigiarme, tratan de inhabilitarme, comienzan a atacarme mediáticamente. Son siete reglas de conducto que yo debo cumplir para el Poder Judicial. He pedido como 15 veces (salir de Lima) solo me han autorizado tres. Así de celosos son conmigo", manifestó el exmandatario a 'Todo se Sabe' de RPP.

"Tuve permiso para viajar al Cusco del 25 al 27 de febrero y no me he reunido en esas condiciones con Zully Pinchi, absolutamente falso una infidelidad. Hay un nivel de bajeza que existe en cierta prensa cuando quiere atacar sin justificación", concluyó.