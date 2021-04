"Mi maestro el pulpo": De qué se trata el documental premiado con el Óscar y qué dice la crítica

La producción de Netflix se quedó con el premio a mejor documental en que también estaba nominada "El agente topo", de Maite Alberdi.

"El agente topo" no pudo alzar el premio Oscar 2021 a Mejor Documental. La película chilena, dirigida por Maite Alberdi, competía con "Collective", "Crip Camp: A disability revolution" y "Time", además de la ganadora "Mi maestro el pulpo".

El último título es distribuido por Netflix a nivel mundial y se hizo con la estatuilla de mejor documental. Pero, ¿de qué trata "Mi maestro el pulpo" (My octopus teacher)?.

La descripción oficial del filme señala que en él, "un cineasta entabla una peculiar amistad con un pulpo que habita en un bosque de algas marinas y le enseña los misterios de su mundo subacuático". Una forma poética de describir un proceso en que Craig Foster, el productor, pasó más de un año sumergiéndose en aguas profundas todos los días en medio de una depresión que lo alejó de su carrera.

En esas visitas a las profundidades, el autor sudafricano conoció a una hembra de pulpo y aprendió del mundo submarino.

Antes de llegar a los Óscar 2021, "My octopus techer" cerró una buena temporada de premios. Entre los más destacados, están dos Critics' Choice (mejor fotografía y mejor documental sobre ciencia o naturaleza) y uno del sindicato de productores (PGA)

¿Qué dice la crítica sobre "Mi maestro el pulpo"?

Aunque en Chile no se hizo tan conocida ante el fenómeno que significó "El agente topo", la crítica se rindió ante "Mi maestro el pulpo". En el sitio RottenTomatoes, que recopila reseñas de todo el mundo, tiene un puntaje de 100% entre 30 críticas especializadas y un 93% entre los usuarios.

Sheri Linden, de "The Hollywood Reporter", plantea que "no es el primer documental que nos sumerge en la flora y fauna de otro mundo de los océanos de la Tierra (...) pero es el primero en narrar la historia de una única criatura marina desde una perspectiva tan personal y sincera, que revela no solo conexiones emocionales sino comportamientos animales previamente desconocidos para los científicos".

También destaca que la produccción es "un logro técnico deslumbrante, especialmente si se tiene en cuenta que los directores y el editor se enfrentaron a 3 mil horas de metraje, filmadas durante un período de 8 años que comenzó mucho antes de que Foster se encontrara con el animal del título".