La desesperada petición de un cliente a un restaurante tras la llegada de su suegra

Un cliente decidió dar explícitas indicaciones a un restaurante donde hizo un pedido a raíz de la visita de su suegra, en un registro que se ha hecho viral.

Para qué vamos a mentir… No todas las personas se llevan bien con sus suegras.

No es el caso de la persona que redacta este artículo, pero sí pareciera ser para el protagonista de una historia que se ha hecho viral en redes sociales.

Y es que una persona realizó una desesperada indicación al momento de realizar un pedido a un restaurante, a raíz de la visita de su suegra .

El hecho fue revelado por la cuenta en Twitter Soy Camarero, la cual está dedicada a la hostelería y que publicó la boleta de pedido de un usuario.

"Por favor no tarden mucho, mi suegra está en casa y hasta que no coma no se va ", redactó en el área de los comentarios, usualmente utilizado para dar indicaciones a la hora de precisar la forma de entrega del pedido a domicilio.

Se desconoce si efectivamente los empleados trabajaron con celeridad para cumplir la petición del cliente, quien realizó el pedido el pasado 12 de noviembre a eso de las 15:35 horas.