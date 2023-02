Millaray Viera reflexionó sobre su boda con Álvaro López: "Fue la crónica de una muerte anunciada"

La comunicadora, en el programa 'Todo por ti', contó también que no habría tenido un bebé a los 21 años si hubiese tenido la posibilidad de elegir.

Este domingo se emitió el capítulo final de temporada de 'Todo por ti', el programa de entrevistas donde Cecilia Bolocco invita a famosos a homenajear a sus madres con una bella conversación, una rica cena y una emotiva carta.

El capítulo de cierre tuvo a la animadora Millaray Viera, quien se reunió con Cecilia para conversar sobre su vida, su carrera y su relación con su madre, la ex modelo Mónica Aguirre, y su padre, el fallecido cantante Gervasio.

Pero Viera también se dio el tiempo de hablar de su vida personal, en ese sentido se refirió a la relación que tuvo con Álvaro López , con quien se casó en 2008 y tuvo una hija llamada Julieta.

Tras salir del colegio decidió dejarlo todo e irse a vivir a México para iniciar una nueva vida. Fue en el país azteca donde conoció, recién llegada, al vocalista de la banda nacional Los Bunkers, quien se convirtió en su primer esposo.

"Duramos poco casados. Empecé con él a los 18, fue la crónica de una muerte anunciada, era muy chica", indicó la animadora, y recordó el impacto que sufrió al darse cuenta, con sólo 20 años, que estaba embarazada.

"Cuando me enteré que iba a ser mamá se me vino el mundo encima por unos días. Era muy chica, no estaba en mis planes, estaba recién trabajando en México. Álvaro, en cambio, estaba feliz desde el primer día, decía que era una linda noticia y había que celebrar, y yo le decía '¿Pero qué vamos a celebrar?'", admitió Millaray, añadiendo que inicialmente todos en su familia estaban más felices que ella.

"Yo no habría tenido guagua a los 21 si hubiera podido elegirlo. No es el escenario ideal. Y no siento culpa por eso, no tiene que ver con el amor inmenso que siento por mi hija. Yo trato de inculcarle que viaje, que viva primero", sostuvo, agregando que sus hijas Julieta y Celeste son actualmente lo más bello que tiene en su vida.