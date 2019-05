"Minions: The Rise of Gru" la nueva película de los seres amarillos tiene fecha y nombre

No se sabe si solo es un guiño al malvado Gru, jefe de los minions, o una forma de referir al Episodio IX de Star Wars, pero la tercera película de los seres amarillos ya tiene nombre y fecha de estreno. Se llamará Minions: The Rise of Gru y su estreno se espera para julio de 2020.

Según señala el sitio Deadline, se espera que esta entrega sea tan exitosa como las cinco anteriores, contando las otras dos de los minions como protagonistas y las tres de Mi villano favorito, que también estima lanzar una cuarta entrega en 2021.

De hecho, toda la franquicia es de las más exitosas a nivel mundial, recaudando $ 3,7 mil millones a nivel mundial.

Pese a todo, todavía no se sabe cuál será la trama ni qué actores participarán del casting para esta secuela.