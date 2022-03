Mon Laferte reveló la icónica canción que sonaba mientras nacía su hijo: es una de David Bowie

A través de redes sociales, la cantante nacional ha ido compartiendo parte del proceso de estar en su casa junto a su pequeño.

Hace poco más de un mes, la cantante chilena Mon Laferte se convirtió en madre por primera vez tras el nacimiento de su hijo Joel.

Si bien la artista ha estado alejada de las redes sociales para estar enfocada en un 100% a su bebé , de a poco ha ido ocupando las plataformas para estar en contacto con sus seguidores y compartir algunos detalles del proceso de estar en su casa junto a su pequeño.

Uno de las últimas cosas que contó a través de sus stories de Instagram, fue la canción que ella estaba escuchando justo en el momento en que Joel nació. Se trata de un tema del músico británico David Bowie.

"Esta canción sonaba cuando nació mi hijo", posteó Laferte en la red social, donde publicó una foto del tema 'Space Oddity' con un emoji de llanto, apuntando a su emoción.

Recordemos que la cantante anunció en agosto de 2021 su embarazo.

"Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera", dijo entonces.

En aquella oportunidad, la artista aseguró que llevaba un año intentando tener un bebé.